В МИД РФ осудили авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска

Согласно заявлению Захаровой, подобные безответственные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей.

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Москва решительно осуждает авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска, требует от израильской стороны прекратить эту «порочную практику». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«В связи с этим вынуждены вновь подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории САР в нарушение базовых норм международного права абсолютно недопустимы. Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктур», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Согласно заявлению Марии Захаровой, подобные безответственные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей.

«Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную практику», - подчеркнула официальный представитель российского дипломатического ведомства.

Ранее Мария Захарова заявляла, что Москва повторно призывает Лондон отказаться от военной поддержки Киева и не допустить участие своих граждан в боевых действиях на Украине. Согласно словам официального представителя российского внешнедипломатического ведомства, британское посольство в Москве регулярно обращается в МИД РФ по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения их судьбы.