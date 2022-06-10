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«Сидел не в бизнес-классе»: депутат Денис Терехов рассказал о встрече с Митволем накануне его задержания

Игнат Далакян
15:37 10.06.2022
По словам Терехова, экс-префекта сопровождали какие-то мужчины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов рассказал в беседе со «Звездой» как в среду летел в самолете с бывшим префектом Северного административного округа Москвы Олегом Митволем. По словам депутата, экс-префекта сопровождали некие люди.

«Я летел в Красноярск. Я довольно давно знаю Олега, и первое, что меня удивило, что он сидел не в бизнес классе. Он летел в экономе в компании двух людей, которые явно были не похожи на его спутников, но при этом они явно его сопровождали», - рассказал депутат.

Как рассказывает Денис Терехов, тогда он обнаружил, что экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь не заходил в соцсети более суток.

«И когда я выходил обратно, смотрю - все выходят, а он сидит с маской на лице», - вспоминает Терехов.

Ранее Красноярский краевой суд постановил арестовать бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Сообщается, что он якобы подозревается в хищениях на сумму 900 миллионов рублей. Помощница экс-префекта не сообщила подробностей произошедшего.

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