«Единственно правильное - снять грех с души»: Хинштейн о судьбе задержаного экс-префекта САО Москвы

Политик отметил, что Митволь «заключил сделку с правосудием», а именно досудебное соглашение.

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отреагировал на задержание бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Политик отметил, что Митволь «заключил сделку с правосудием», а именно досудебное соглашение. Как отметил депутат, это значит, что экс-префект признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных с совершению преступлений.

«При таких обстоятельствах - считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», - написал Хинштейн у себя в Telegram.

Ранее стали известны причины задержания бывшего префекта САО Москвы. По словам помощницы Олега Митволя, его задержание связано с проверкой по факту выполнения проектных работ АО «КрасноярскТИСИЗ» в рамках государственного контракта.

Напомним, издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании Митволя в аэропорту Внуково. Сообщается, что он якобы подозревается в хищениях на сумму 900 миллионов рублей.