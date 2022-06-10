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Вице-премьер РФ Трутнев объяснил запрет японцам рыбачить в районе Курил

Алексей Курильченко
10:54 10.06.2022
По словам представителя президента в ДФО, японская сторона не выплатила соответствующую квоту.
Вице-премьер РФ Трутнев объяснил запрет японцам рыбачить в районе Курил
© Фото: Alexandr Liskin, Russian Look, Globallookpress
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Японская сторона не выплатила России квоту на вылов рыбы в районе Курильских островов. В ответ на это был дан соответствующий запрет. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев

«Мы уже, по сути дела, ограничили (экспорт рыбы - прим. ред.), причем ограничили именно их усилиями: они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», - цитирует ТАСС слова вице-премьера.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. По ее словам, соглашение позволяло японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов. Тем не менее, японская сторона выразила готовность продолжать консультации с РФ по данному вопросу.

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