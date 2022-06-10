Помощница Олега Митволя рассказала о его задержании

Она отметила, что запланированный вылет в Дубай должен состояться - в худшем случае «поменяют билеты».

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Помощница бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя ответила на вопрос «Звезды» о задержании своего начальника в аэропорту Внуково.

По ее словам, сейчас возникшая проблема решается. Она отметила, что запланированный вылет в Дубай должен состояться - в худшем случае «поменяют билеты». Каких-либо подробностей произошедшего помощница не сообщила.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании Митволя. Сообщается, что он якобы подозревается в хищения на сумму 900 миллионов рублей.