Прогрета и готова к старту: кадры парадной техники на Манежной площади в Москве

В генеральной репетиции Парада Победы примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица наземной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве готовятся к генеральной репетиции Парада, который посвящен 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это будет последней отработкой маневров, которые полностью повторяет маршрут, которым колонны будут следовать 9 мая. По традиции на Параде будут показаны лучшие боевые части и образцы российской военной техники.

В генеральном прогоне примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица наземной техники, а также 77 авиационной. Несмотря на то, что это не первая репетиция, рано утром по ходу следования механизированной колонны вновь собрались жители и гости Москвы, чтобы увидеть всю мощь российского вооружения.

В среду, 4 мая, в Москве состоялась заключительная ночная репетиция военного Парада. До этого пешие расчеты и механизированная колонна провели 13 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке - макете Красной площади.

До окончания репетиции будут перекрыты Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Воздвиженка, Новый Арбат, Оружейный переулок, улицы 1-я и 2-я Брестская, улица Тверская, Таганская площадь, улица Марксистская, Волгоградский проспект, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд.

Также ранее стало известно, что ряд станций столичного метрополитена 7 и 9 мая будут работать только на вход и пересадку из-за репетиции парада Победы и шествия «Бессмертного полка».