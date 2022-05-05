В Москве в День Победы пройдет акция «Бессмертный полк»

В связи с массовым шествием в метро столицы закроют станции «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».

© Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Москве в понедельник, 9 мая, в День Победы состоится уже ставшая традицией акция «Бессмертный полк». Как сообщается на сайте столичного мэра, с фотографиями участников Великой Отечественной войны жители города пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. В общей сложности длина маршрута - семь километров.

Уточняется, что шествие стартует в 15:00, а собираться его участники начнут в 12:30. Было добавлено, что стать частью торжественного «марша» можно будет выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская».

«Бессмертный полк — это сердце и душа Дня Победы. В этом году он снова пройдет по улицам нашей столицы. Для нас важно навсегда сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, об их мужестве», — приводятся слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.

В связи с массовым шествием, к которому, как ожидается, присоединится более миллиона человек, в метро столицы закроют станции «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».