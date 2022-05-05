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МО РФ опубликовало кадры второй ночной репетиции Парада Победы на Красной площади

09:07 05.05.2022
В Москве состоялась заключительная ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного Парада, посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры второй ночной репетиции Парада Победы на Красной площади в Москве.

Накануне в столице состоялась заключительная ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного Парада, который посвящен 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Этой ночью на Тверской улице корреспондент «Звезды» вместе с москвичами встречала механизированные колонны и новинку этого парада реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Ранее российское военное ведомство в преддверии Дня Победы на сайте МО дополнило специальный мультимедийный раздел, посвященный военным парадам, которые состоятся в понедельник, 9 мая, в 28 городах страны.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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