Армия МО РФ опубликовало кадры второй ночной репетиции Парада Победы на Красной площади В Москве состоялась заключительная ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного Парада, посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ опубликовало кадры второй ночной репетиции Парада Победы на Красной площади в Москве. Накануне в столице состоялась заключительная ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного Парада, который посвящен 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этой ночью на Тверской улице корреспондент «Звезды» вместе с москвичами встречала механизированные колонны и новинку этого парада реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Ранее российское военное ведомство в преддверии Дня Победы на сайте МО дополнило специальный мультимедийный раздел, посвященный военным парадам, которые состоятся в понедельник, 9 мая, в 28 городах страны. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика