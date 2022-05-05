МО РФ опубликовало кадры второй ночной репетиции Парада Победы на Красной площади
В Москве состоялась заключительная ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного Парада, посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ опубликовало кадры второй ночной репетиции Парада Победы на Красной площади в Москве.
Накануне в столице состоялась заключительная ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного Парада, который посвящен 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Этой ночью на Тверской улице корреспондент «Звезды» вместе с москвичами встречала механизированные колонны и новинку этого парада реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».
Ранее российское военное ведомство в преддверии Дня Победы на сайте МО дополнило специальный мультимедийный раздел, посвященный военным парадам, которые состоятся в понедельник, 9 мая, в 28 городах страны.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.