Путь на волю: как прошла эвакуация мирных жителей с «Азовстали»

Мирные жители Мариуполя, которые долгое время провели в плену у националистов, рассказали о том, как им приходилось выживать в катакомбах без света, воды и еды.

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Меньше километра дороги на волю. Желтый автобус стоит здесь с утра. Он должен группами доставлять людей на точку эвакуации. Очередная попытка освободить мирных жителей из бункеров «Азовстали». Неподалеку дежурит машина скорой помощи. Стоит ряд туристических автобусов, в которых пленники подземелья должны отправиться дальше. В развалинах вокруг до сих пор живут люди. Им есть, что рассказать про отношение украинских националистов к мирным жителям.

«Вот здесь женщину пожилую кошмарили. Говорили ей, что она сепаратистка», - рассказал один из местных жителей.

Виталий ютится в небольшой каморке. На этой некогда многолюдной улице он один из пяти людей, кого встретила съемочная группа «Звезды». Соседей, говорит, из домов националисты выгнали. Кто-то ушел в бомбоубежище, на «Азовсталь».

«Людям пообещали, что там хорошее бомбоубежище. Просто прикрываются людьми и все», - уверен мужчина.

Позже стало известно, что украинская сторона потребовала некоего нового переговорщика. И это в тот момент, когда до закрытия гуманитарного коридора оставалась пара часов. И вот, после десятичасового ожидания, перед самым закрытием гуманитарного коридора автобус наконец привез группу людей с территории «Азовстали». Ему предстоит совершить еще несколько рейсов к заводу, где продолжаются переговоры об освобождении мирных жителей. Люди торопятся перейти из автобуса в автобус. В руках все, что осталось от прежней жизни.

Время работы гуманитарного коридора решили продлить. Первым рейсом приехало 12 человек, а вот второй - 13 беженцев. Военные говорят, заранее никогда не знают, сколько в общем людей выйдет.

«Без света, практически без воды, без еды выживали как-то», - говорят освободившиеся.

Куда направиться дальше люди решат сами - на территории подконтрольные Киеву или остаться в Донецкой Народной республике. Выбор происходит на глазах представителей Красного Креста и ООН. Первым делом - пункт временного размещения, организованный Россией и ДНР - теплые палатки и еда.

«Питание один раз в день, что-то брали с собой. Кто мог, тот растягивал, по чуть-чуть кушали», - вспоминает одна из беженок будни плена на заводе.

Всего за день из подземелий «Азовстали» вышли 50 человек, в том числе 11 детей. Рассказывают о том, что в одном из многочисленных бункеров завода, в котором жили, еще остается 30 мирных, что украинские военные им не угрожали прямо, но и о существовании коридоров не сообщали.