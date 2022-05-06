Спасены 50 мирных, из них 11 детей: в МО РФ рассказали об операции по спасению гражданских лиц из «Азовстали»

Все эвакуированные были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

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Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга рассказал, что по инициативе российской стороны были спасены 50 мирных жителей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Среди эвакуированных были 11 детей.

«Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения», - говорится в сообщении.

Представитель МО РФ также отметил, что гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая.

Несколькими днями ранее Михаил Мизинцев в ходе вечернего брифинга сообщил о том, что ВС РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации граждан с «Азовстали». Он уточнил, что в это время российская сторона и формирования ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние, далее обеспечивается вывод мирных граждан.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина