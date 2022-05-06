В первой группе через гуманитарный коридор с территории «Азовстали» вышли 12 человек

По словам корреспондента «Звезды», в числе вышедших по гуманитарному коридору людей было четыре ребенка.

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С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по гуманитарному коридору начали выходить люди. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

По его словам, в первой группе с территории завода вышли 12 человек, в их числе - четыре ребенка.

«Только что, под самое закрытие работы гуманитарного коридора, приехал автобус с группой мирных жителей с завода "Азовсталь", это 12 человек. Они пересели на другой автобус и отправились в пункт временного размещения. Там они смогут выбрать направление для дальнейшего пути - либо они поедут на территорию, подконтрольную Киеву, либо останутся в ДНР», - сообщил корреспондент.

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