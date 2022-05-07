Огненный шторм на сотни гектаров: как в России борются с природными пожарам

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Из-за природного пожара в Хакасии пострадали два человека, а в Курганской области, чтобы не допустить трагедии, спасатели намерены эвакуировать до тысячи человек. Огонь полыхает всего в нескольких километрах от населенных пунктов.

Только с высоты птичьего полета можно увидеть, как горят сразу 225 гектаров в Хакасии. Так в пригороде Абакана полыхают дачи. Двое человек пострадали, одну женщину госпитализировали. На момент приезда пожарных горели заборы и несколько построек. Огонь в считанные минуты перекидывался по сухой траве на дома.

«По оперативным данным огонь бушует на 10 тысячах квадратных метров. Горит сухая трава и порядка 30 строений. К тушению привлечены 62 человека и 17 машин, проводится информирование населения, находящегося в дачных кооперативах», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Хакасия Екатерина Юрова.

С территории были эвакуированы 12 человек. Несколько отрезаны на своих дачах огнем и не могут выйти. Освобождать к ним путь прибыл пожарный поезд, а с воздуха помогает вертолет МЧС. А в Омской области дым от природных пожаров разнес штормовой ветер. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Только за минувшие сутки авиация МЧС РФ 88 раз скидывала воду на горящие леса Курганской области.

Вертолетами Ми-8 и самолетами-амфибиями Бе-200 уже совершено 255 сбросов воды. Почти 500 тонн. Рядом деревни и садовые товарищества. Но бушующие природные пожары, захватывающие все новые населенные пункты. МЧС России уже направило в регион дополнительную группировку из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Команды парашютистов-десантников Авиалесохраны работают на самых сложных пожарах, они применяют контролируемый встречный отжиг и так останавливают огонь. Уже ликвидировано четыре очага и остановлено распространение пяти, там огонь прошел больше 11 тысяч гектаров. Сейчас спасатели в Курганской области держат оборону на расстоянии всего шести километров от населенных пунктов. Объявлена эвакуация пятисот жителей трех деревень и дачников из нескольких СНТ. Жители, отказавшиеся от эвакуации, сами помогают тушить огонь.

«Отстоим, дом не бросим. Сейчас дети приехали и дом поливать будем. Я приехал помогать эвакуироваться другу, им негде жить», - сказал местный житель.

Всего планируется вывезти около 900 человек. Пожарные расчеты вместе с машинами работают прямо в чаще леса. Их задача - сдержать огонь, чтобы не было перехода на дома, дачи, линии электропередачи и другие объекты.

Общая группировка сил и средств в регионе составляет более 1000 человек и около 200 единиц техники. Противопожарные разрывы между деревнями роет инженерная машина разграждения. Режим ЧС действует в шести районах Курганской области. Тушение осложняют сильные порывы ветра 20-25 метров в секунду. В регионе дефицит осадков, а температура почти на четыре градуса выше нормы, а впереди выходные и праздничные дни, что приводит к росту природных и лесных пожаров. Отдыхающие не тушат костры и поджигают траву на дачах и придомовых территориях.