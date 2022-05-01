В МЧС рассказали о сложной обстановке с пожарами почти во всей РФ на майские праздники

В ведомстве отметили, что сотрудниками проводится мониторинг различных объектов и дачных участков, а также инструктаж населения.

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На период майских праздников в России сохраняется пожароопасная обстановка. Отмечается, что почти во всех федеральных округах прогнозируется сложная ситуация с пожарами. Исключение составляет Центральный федеральный округ.

Отмечено, что число возгораний обычно увеличивается почти на 30% в период проведения майских праздников. Так, особый противопожарный режим уже введен в 33 регионах страны. Об этом РИА Новости рассказал представитель МЧС России.

«Сложная пожароопасная обстановка возможна на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов», - цитирует агентство слова представителя ведомства.

Многие дачники начинают убирать свои участки, сжигать листву и траву, что иногда приводит к печальным последствиям.

«Большая часть пожаров - это загорания сухой травы, неубранного мусора, лесной подстилки. Основная причина - человеческая беспечность, халатное отношение к вопросам безопасности», - добавил сотрудник МЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что сотрудниками проводится мониторинг различных объектов и дачных участков, а также инструктаж населения. Однако, как отмечается, общая безопасность зависит от заботы о себе и об окружающих.

«Все мероприятия в первую очередь направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей и сохранения их имущества. Но любая пропаганда будет эффективной, если каждый человек подумает о безопасности и себя, и окружающих, если поймет, что именно от него зависит безопасность окружающих», - подытожил представитель ведомства.

Ранее почти 150 природных пожаров произошло за три дня в Красноярском крае. Как отметили в региональном МЧС, - это рекордное количество.

Распространение огня зафиксировано также в республике Хакасия. Позже в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.