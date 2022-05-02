Самолет-амфибия, Ми-8 и парашютисты: кадры тушения крупных природных пожаров в Курганской области

На борьбу с огнем брошены парашютисты - десантники авиалесоохраны, в том числе из Свердловской области и Ханты-Мансийского округа. Всего задействовано более 120 единиц наземной техники и 3 вертолета МИ-8.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

На борьбу с природными пожарами в Курганской области МЧС перебросило самолет-амфибию Бе-200. На опубликованных кадрах видно, как борт набирает в резервуары воду для нового захода на очередной очаг возгорания.

Главная задача - остановить огонь, который подбирается к домам. Только возле самого Кургана на прошлой неделе горели 55 дачных поселков, а за последние три дня апреля потушили 28 пожаров на площади более трех тысяч гектаров.

На борьбу с огнем брошены парашютисты - десантники авиалесоохраны, в том числе из Свердловской области и Ханты-Мансийского округа. Всего задействовано более 120 единиц наземной техники и 3 вертолета Ми-8.

Сотрудники авиалесоохраны работают и в самых сложных районах Амурской области. За сутки там зарегистрировано 20 новых очагов. На тушение направлены более пятисот человек и около сотни единиц техники.

Пожары начали бушевать в Курганской области в конце апреля. Явление хоть и сезонное, но для жителей - это каждый раз трагедия, ведь люди теряют свои дома.