На параде Победы в Санкт-Петербурге впервые представят ракетный комплекс «Бастион»

Военные машины массой более 45 тонн и длиной больше 15 метров едва заступили на боевые дежурства.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Новинка петербургского Парада Победы в этом году - береговые ракетные комплексы «Бастион». Грозная техника, на вооружении которой противокорабельные крылатые ракеты «Оникс». Сами машины массой более 45 тонн и длиной больше 15 метров. Техника едва заступила на боевое дежурство.

В субботу, 7 мая, по всей стране прошли генеральные репетиции парада Победы. Так, в Мурманске по центральным улицам прошли колонны военнослужащих, курсантов и боевой техники. В одном строю была вся мощь российской армии и флота. Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», бронетранспортеры, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

А в Ростове-на-Дону состоялась ночная репетиция. Несмотря на позднее время, посмотреть на прохождение колонн пришли сотни жителей. Вместе с легендарными «Т-34» и «Катюшами» в строю знаменитые «Искандер-М», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха».

Ранее сообщалось, что береговые ракетные комплексы «Бастион» впервые примут участие в Параде Победы на Сахалине. Помимо них, 9 мая по главной площади Южно-Сахалинска пройдет другая военная техника, состоящая на вооружении Восточного военного округа.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Павел Кутаренко, Николай Баранов