Одним ритмом в строю: в регионах России прошли генеральные репетиции парада Победы

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Последние подготовки к парадам Победы сейчас идут по всей стране. В Мурманске по центральным улицам прошли колонны военнослужащих, курсантов и боевой техники. В одном строю вся мощь российской армии и флота. Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», бронетранспортеры, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Как готовили машины рассказала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен из Мурманска. Особенно тщательно к параду готовили бронетехнику. Чтобы она не повредила дорожное покрытие в центре Мурманска, на гусеницы крепили специальные накладки. Саму машину, наш арктический танк Т-80БВМ, как и другую технику, заранее покрасили. И теперь она полностью готова к Параду. Старт с минуты на минуту.

Генеральная репетиция Парада Победы проходит также в столице восточного военного округа - Хабаровске. Он станет самым многочисленным на Дальнем Востоке - в строю почти 3 с половиной тысячи человек. Больше 40 парадных коробок. Каждая движется, как единое целое, с точностью выдерживая дистанцию и ритм 120 шагов в минуту.

На очереди Новосибирск. Тренировка парадных расчетов там идет прямо в эти минуты. Корреспондент рассказала, что участие в параде примут более 20 парадных расчетов, в том числе 4 женских. Это вторая совместная с механизированной колонной и авиацией тренировка на главной городской площади и последний шанс убедиться, что 9 мая строй выдержат ровно.

В Ростове-на-Дону состоялась ночная репетиция. Несмотря на позднее время, посмотреть на прохождение колонн пришли сотни жителей. Вместе с легендарными «Т-34» и «Катюшами» в строю знаменитые «Искандер-М», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», а также комплекс разминирования «Уран-6», который использовался в том числе в Сирии и Нагорном Карабахе.