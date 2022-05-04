Комплексы «Бастион» впервые примут участие в Параде Победы на Сахалине
Береговые ракетные комплексы «Бастион» впервые примут участие в Параде Победы на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
Помимо них, 9 мая по главной площади Южно-Сахалинска пройдет другая военная техника, состоящая на вооружении Восточного военного округа.
«Первая совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонной уже состоялась на главной площади островной столицы. По улицам города Южно-Сахалинска прошли крупнокалиберные буксируемые пушки "Гиацинт-Б", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган"», - говорится в сообщении.
По сложившейся традиции, механизированную колонну замыкал исторический образец - легендарная машина эпохи Великой Отечественной БМ-13 «Катюша».
В Восточном военном округе уточнили, что всего в составе механизированной колонны на параде будет задействовано 32 единицы боевой и автомобильной техники.
Ранее «Звезда» показывала, как прошла репетиция воздушной части Парада Победы над Москвой.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов