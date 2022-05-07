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Военные ВС РФ доставили более 20 тонн продуктов жителям села под Харьковом

Максим Низкодубов
05:20 07.05.2022
Военные ВС РФ заранее составили список продуктов и предметов первой необходимости, в которых остро нуждаются жители конкретного населенного пункта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военнослужащие доставили гуманитарный груз в одно из сел Харьковской области, жители которого почти месяц живут на грани катастрофы. Полки в единственном продуктовом магазине опустели наполовину. На те товары, что остались - цена взлетела в четыре раза.

«Яблоки бывают почти постоянно, но не сильно часто. Но тоже дорого все. Дороже все. И овощи те же самые - дорогие. Картошки, например, нету вообще уже. Не привозят. Крупы тоже дорогие», - посетовала местная жительница Алена Походня.

В очереди - от самых юных жителей, которые пока и ходить не умеют, до людей преклонного возраста. Сложности в населенном пункте сейчас со всеми видами товаров первой необходимости.

«С медикаментами очень тяжело. От давления, сердечных нет. Доступа с Украины нет. У людей деньги заканчиваются, возможности где-то снять или выехать куда-то - нет», - пожаловался местный житель Александр Кошуба.

Подъехавший гуманитарный конвой встречают с трепетным волнением. Внутри грузовиков 21 тонна груза. Военные успокаивают собравшихся - с пустыми руками не уйдет никто. Десятки местных жителей моментально выстроились в очередь за гуманитарной помощью. Одна коробка в одни руки. Внутри несколько товаров - сгущенное молоко, крупы, сахар, консервы. Все то, чего сейчас не хватает местным жителям больше всего.

Кроме того, в составе гуманитарной помощи - кондитерские изделия, медицинские препараты, средства личной гигиены и подгузники для малышей. С ними здесь особо острая нехватка.

«Если раньше один подгузник стоил шесть гривен, то сейчас 22 гривны. Это не упаковка, а одна штука», - уточнила жительница села Алена.

Главу местной администрации и его заместителей здесь не видели с начала спецоперации. На вопрос о том, куда пропало руководство - местные лишь разводят руками.

«А она есть местная власть? Где она? Говорят, что уехали. Вечером были, утром проснулись - а их нет», - недоумевает местных житель Виктор.

Жизни тысяч мирных граждан в населенных пунктах Харьковской области сейчас на плечах парней в российской военной форме. И все они осознают ответственность перед людьми, брошенными на произвол судьбы.

«Люди предварительно подают списки, в чем они нуждаются. Стараемся на их просьбы откликнуться и привезти в определенные населенные пункты, конкретно то, что они просили», - рассказал представитель Центра по оказанию гуманитарной помощи Вооруженных Сил России.

Пока родители решают проблемы, детвору доверяют нашим военным, которые и конфетой угостят, и расскажут о своей работе, и прокатят на бронеавтомобиле. Остаться равнодушным от поездки не получается ни у ребят, ни у девчонок. Сейчас подконтрольная российским Вооруженным Силам Харьковская область возвращается к нормальной мирной жизни. Гуманитарные конвои не прекратят поставки, пока логистическая цепочка полностью не восстановится.

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