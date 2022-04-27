Военные полицейские РФ помогли семье с маленькими детьми эвакуироваться в Россию из Харьковской области

Глава семейства Тарас обратился за помощью к российским военнослужащим, чтобы не подвергать себя опасности в дальнейшем.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Российские военные полицейские помогли семье с маленькими детьми из Харьковской области эвакуироваться на территорию России.

Жилой район, где проживала молодая семья, периодически подвергался артиллерийским обстрелам со стороны националистических батальонов и вооруженных сил Украины.

Глава семейства Тарас обратился за помощью к российским военнослужащим, чтобы не подвергать себя опасности в дальнейшем.

В эмоциональном порыве он рассказал, что планирует обустроить свою жизнь и жизнь семьи на российской территории. Уезжать назад, «в дурдом» житель Харьковской области не хотел бы.

«Огромное спасибо! Помогли вернуть паспорт и выжить. И помогли добраться до России, чтобы жить нормально. Решил остаться в России, стать гражданином России и работать. Здесь садики, школы, кружки, работа. Уже в планах остаться только здесь. Домой я не думаю возвращаться. Не хочу в этот дурдом возвращаться», - рассказал глава семьи Тарас.

Накануне в Минобороны России сообщили, что за сутки из Украины и ЛДНР эвакуировано более 10 тысяч человек. Всего с начала ведения спецоперации из Украины, ДНР и ЛНР были эвакуированы 985 949 граждан, включая 178 814 детей.