Совместными усилиями: как жители Харьковской области встретили гумконвой МЧС РФ

Вместе с продуктами питания в освобожденные от националистов населенные пункты прибывают военные медики, которые оказывают помощь местному населению.

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Жители Харьковской области сами вышли на разгрузку очередных фур МЧС РФ с гуманитарным грузом на борту. Стоило только каравану грузовиков появиться на окраине приграничной деревни - его уже встретили.

«Это один из немногих поселков, где местные жители сами приходят к гуманитарному конвою, помогают сотрудникам МЧС разгрузить эти многотонные фуры. Причем, делают это они и для жителей соседних населенных пунктов, для которых будут сформированы продуктовые наборы», - рассказал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Женщины стараются не отставать от мужчин в разгрузке тяжелых мешков муки. Чем могут, помогают даже подростки. Тарасу всего 12 лет, но он не пропускает ни одного конвоя.

«Просто помочь людям, чтобы быстрее это было, чтобы люди с голоду не пухли, можно так сказать», - признался Тарас.

Сорок тонн продовольствия. Здесь консервы, масло, макароны, крупы и, конечно, питьевая вода. Без нее, как и без электричества, жителям деревни приходится сложнее всего. Магазины закрыты, пенсии и социальные пособия не выплачивают. В деревне катастрофически не хватает лекарств, пожилые люди в отчаянии. В составе гуманитарных конвоев теперь и военные медики. На прием к врачу выстроилась целая очередь.

Помощь чаще, конечно, консультативная. На большее пока нет ни времени, ни ресурсов. Но хотя бы жители узнают, что у них не в порядке со здоровьем и получают набор необходимых лекарств.

«Акцент на общие лекарства: жаропонижающие, ферменты, мази, обезболивающие препараты, противовоспалительные, средства для перевязки, противовирусные. То есть первой необходимости и для неотложных состояний. Для снятия симптомов и купирования проявления различных заболеваний», - отметил военный врач Владимир.

Под обстрелами ВСУ оказались сразу несколько поселков. Люди пытаются по возможности покинуть опасные территории. Небольшой чемодан и документы. Это все, что Инна успела взять с собой. Женщина попросила наших военных и спасателей вывезти ее в Россию. Там у нее сын.

«Я просто боюсь. Я может быть и не покидала бы, но я безумно боюсь. А вдруг прилетит, я тогда никогда не увижу ни внуков, ни сына», - опасается местная жительница.

Вместе с Инной в самый последний момент решает уехать еще одна женщина. Так местная школа, где с февраля отменены все занятия, осталась без учителя физкультуры. Будем надеяться, ненадолго.