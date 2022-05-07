Столтенберг отказался считать НАТО стороной конфликта на Украине

Генсек альянса заявил, что НАТО в то же время увеличивает количество войск и техники на восточном фланге для защиты стран-членов альянса.

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Североатлантический альянс поддерживает Киев, но не является стороной конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что альянс должен приложить все усилия, чтобы происходящее на Украине не распространилось на другие страны.

«Вот почему мы не посылаем в страну никаких войск НАТО. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО осознанно не является стороной конфликта. В то же время мы увеличиваем количество войск и техники на восточном фланге НАТО для защиты наших членов. Германия играет в этом руководящую роль», - заявил Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

Ранее постоянный представитель Китая в ООН заявил, что расширение НАТО не обезопасило Европу. По мнению китайского постпреда при организации, Североатлантический альянс целенаправленно развязывает конфликты против суверенных государств, что влечет за собой колоссальные потери и катастрофы.

До этого Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может усилить свое присутствие в Балтийком море, чтобы обеспечить безопасность Швеции, пока рассматривается заявка страны на вступление в альянс. Генсек НАТО пояснил, что альянс гарантирует безопасность этой страны с момента подачи заявки и положительного отклика военного блока.