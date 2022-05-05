Столтенберг: НАТО может усилить присутствие в Балтийском море на время рассмотрения заявки Швеции

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НАТО может усилить свое присутствие в Балтийском море для обеспечения безопасности Швеции на период, пока рассматривается заявка страны на вступление в альянс. Об этом в интервью шведскому телеканалу SVT рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что с момента подачи заявки Швецией и положительного отклика НАТО, альянс возьмет на себя обязательство гарантировать безопасность этого государства.

«У нас есть разные способы для этого, в том числе, усиление присутствие сил НАТО в Швеции и на Балтийском море», - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что процесс принятия Швеции в Североатлантический альянс должен быть быстрым, это станет признаком серьезного отношения к потребности страны в безопасности.

Швеция и Финляндия недавно выразили намерения о вступлении в НАТО, сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждений. Ранее президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на присоединение этих стран к альянсу, назвав эту инициативу «опасным шарлатанством» и заявив, что сначала необходимо разрешить проблемы на Балканах.