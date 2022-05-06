Постпред КНР в ООН заявил, что расширение НАТО не обезопасило Европу

По мнению китайского постпреда при организации, НАТО целенаправленно развязывает конфликты против суверенных государств, что влечет за собой колоссальные потери и катастрофы.

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Расширение Североатлантического альянса (НАТО) никак не повлияло на безопасность коллективной Европы. С таким заявлением выступил постоянный представитель Китая в ходе заседания Совбеза ООН Чжан Цзюнь.

«Неоднократное продвижение НАТО на восток после Холодной войны не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта», - цитирует РИА Новости слова китайского дипломата.

Планомерное продвижение НАТО на Восток существенно осложняет отношения официальной Москвы и блока. В Кремле неоднократно давали понять, что подобная политика вызывает у России обоснованные опасения. В конце минувшего года МИД РФ опубликовал проект договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

В документах оговаривались юридические гарантии отказа альянса от дальнейшего расширения, присоединения к НАТО новых членов, включая Украину и Грузию, создание военных баз на постсоветском пространстве, прозрачность приграничных учений, а также прочие инициативы. Позже Москва констатировала, что Вашингтон игнорировал большинство озвученных предложений.