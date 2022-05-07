Посольство РФ сообщило о «вероятной попытке» теракта против российских граждан в Берлине

Сообщается, что после осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет.

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Посольство Российской Федерации в Германии сообщило о предотвращении «вероятной попытки террористического акта» в отношении журналистов из России. Об этом в субботу сообщила российская дипмиссия.

«6 мая 2022 года в Берлине была предотвращена вероятная попытка осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего Российской Федерации», - передает сообщение ТАСС.

Как передает агентство, брошенная с улицы бутылка разбила окно одной из квартир дома. Кроме того, был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет после осмотра участка. Согласно сообщению, предмет состоял из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.

В настоящее время ведется расследование инцидента. Российское посольство направило ноту в Министерство иностранных дел ФРГ с требованием установить виновных.

Ранее в посольстве Российской Федерации призвали Соединенные Штаты уничтожить свое химическое оружие. В посольстве подчеркнули, что США является единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не уничтожила свой арсенал отравляющих веществ.

До этого российское посольство призывало США отказаться от введения новых санкций против России. По словам представителей дипломатической миссии РФ, чиновники Соединенных Штатов признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива.