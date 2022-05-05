Посольство РФ призвало США отказаться от курса на введение новых санкций

По словам представителей дипмиссии РФ, американские чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива.

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Посольство России в Вашингтоне призвало американских коллег отказаться от введения новых санкций против РФ. Дипломаты предложили уйти от подобного контрпродуктивного курса. По их мнению, меры давления не достигнут своих целей.

«Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом», - отмечается в заявлении дипломатов, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

По словам представителей дипмиссии РФ, американские чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива.

Российские дипломаты порекомендовали правящим кругам Америки направить свою «неуемную энергию» на решение собственных проблем в Соединенных Штатах.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что отказ Евросоюза от поставок нефти из России приведет к усилению нестабильности на мировом рынке.

Она отметила, что Штаты «делают все возможное, чтобы спрос и предложение стабилизировались». В связи со сложившейся ситуацией Дженнифер Грэнхолм подчеркнула необходимость перехода на экологически чистые источники энергии.