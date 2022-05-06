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В посольстве РФ призвали США уничтожить свое химоружие

Максим Крюков
04:50 06.05.2022
В посольстве подчеркнули, что США является единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не уничтожила свой арсенал отравляющих веществ.
В посольстве РФ призвали США уничтожить свое химоружие
© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости
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США обязаны уничтожить свои запасы химического оружия. С данным призывом выступили в посольстве РФ в США.

«Местные СМИ продолжают повторять одиозные обвинения администрации в адрес нашей страны за якобы нарушение химконвенции. Вслед за чиновниками журналисты также бездоказательно твердят о сохранившемся у нас арсенале химического оружия и планах применить его на Украине», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале диппредствительства.

В посольстве отметили, что РФ полностью избавилась от химического оружия в 2017 году, и этот факт подтвержден организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Именно Соединенные Штаты остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не уничтожила свои запасы боевых отравляющих веществ.

Ранее посольство РФ в США призвало Вашингтон отказаться от провокаций с химоружием. В диппредставительстве напомнили, что имеются неопровержимые доказательства подготовки США провокации с химоружием на Украине для обвинения России.

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