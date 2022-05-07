В ДНР сообщили, что с территории «Азовстали» эвакуировали еще 50 человек

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С территории мариупольского комбината «Азовсталь» в субботу, 7 мая, были эвакуированы еще 50 человек. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

«Таким образом, число гражданских лиц, эвакуированных с территории меткомбината, достигло 176 человек», - сказано в сообщении.

Напомним, что накануне с территории комбината вышли несколько групп граждан - всего 50 человек. Минобороны России опубликовало кадры их эвакуации. Всех людей доставили в места временного размещения.