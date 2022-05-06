Минобороны России опубликовало кадры эвакуации гражданских с завода «Азовсталь»

С территории завода 6 мая вышло 50 человек, включая 11 детей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры выхода мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В пятницу, 6 мая, эвакуировано 50 человек, в том числе 11 детей.

На кадрах можно увидеть людей, который выходят с территории предприятия и садятся в ожидающие их автобусы. После этого людей доставляют в места временного размещения.

Как сообщили в Минобороны России 6 мая проведена операция по вызволению гражданских лиц, удерживаемых украинскими националистами.

«Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения», - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится в субботу, 7 мая.

ВС России 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00 открывают гуманитарные коридоры для выхода гражданских лиц с «Азовстали». Российская сторона и формирования Донецкой народной республики на это время прекращают боевые действия в одностороннем порядке.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.