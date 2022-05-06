С территории «Азовстали» вышла еще одна группа из 23 мариупольцев

© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

С территории завода «Азовсталь» вышла очередная группа, состоящая из численностью 23 человек. Мариупольцы отправились на автобусах в пункт временного размещения в Безыменном.

Как сообщает ТАСС, на данный момент эвакуация не закончилась, продолжаются переговоры.

Кроме того, корреспондент «Звезды» Владислав Кустов подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что второй автобус вывез с «Азовстали» еще 13 мирных граждан, включая одного ребенка. До этого он сообщил о начале эвакуации людей с территории завода «Азовсталь» по гуманитарному коридору. По словам корреспондента, в первой группе с территории завода вышли 12 человек, в их числе - четыре ребенка.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации граждан с «Азовстали». Как подчеркнули в военном ведомстве, в эти дни российские военнослужащие и формирования ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние, далее будет обеспечиваться вывод мирных граждан.