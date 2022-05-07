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В Приднестровье сообщили о четырех взрывах близ границы с Украиной

Игнат Далакян
11:10 07.05.2022
Согласно сообщению МВД Приднестровья, пострадавших при атаках нет.
В Приднестровье сообщили о четырех взрывах близ границы с Украиной
© Фото: Пресс-центр МВД ПМР, Telegram
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У села Воронково Рыбницкого района в Приднестровье произошло четыре взрыва в районе бывшего аэродрома. Об этом заявили в пресс-центре МВД Приднестровья.

Согласно сообщению ведомства, предположительно, первые два взрывных устройства были сброшены с дрона, а через час нападение повторилось.

«Глубина воронок составляет примерно 1 метр, диаметр - около 25 сантиметров», - говорится в Telegram-канале МВД Приднестровья.

Сообщается, что на месте работают эксперты, которые изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства. Согласно ведомству, во всех случаях пострадавших нет.

Ранее в Приднестровье нейтрализовали беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Согласно заявлению главы МИД ПМР, нейтрализованный БПЛА был запущен с украинской территории, в шести километрах от границы Приднестровья.

До этого приднестровский телеканал сообщил о предотвращении нового теракта с использованием дрона. Согласно местному СМИ, взрыв полностью смог бы вывести радиотелецентр «Маяк» из строя.

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