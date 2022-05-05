По словам главы МИД ПМР, нейтрализованный беспилотник был запущен с территории Украины, в шести километрах от границы Приднестровья.

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В Приднестровье нейтрализовали беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщает глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

«Сохраняется красный, повышенный код террористической угрозы. Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра "Маяк"», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Игнатьев подчеркнул, что опасность террористических актов в регионе сохраняется. По его словам, нейтрализованный беспилотник был запущен с территории Украины, в шести километрах от границы Приднестровья.

Ранее в Приднестровье назвали вероятного организатора попытки теракта с беспилотником. По мнению специалистов, в случае удачной диверсии из строя было бы выведено важное оборудование радиотелецентра.

Напомним, в конце апреля глава Приднестровской Республики Вадим Красносельский назвал дезинформацией и провокациями сообщения о якобы проводимой в стране мобилизации и запрете мужчинам на выезд из страны. Он назвал тех, кто позволяет себе такие суждения, провокаторами, которые вещают о событиях в мире и в Приднестровье.