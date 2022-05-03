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В Приднестровье предотвратили теракт с использованием дрона

Виктория Ивашечкина
16:22 03.05.2022
Как сообщают местные СМИ, взрыв мог бы полностью вывести из строя радиоцентр.
В Приднестровье предотвратили теракт с использованием дрона
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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В непризнанной Приднестровской Молдавской республике предотвратили новый теракт с помощью дрона на радиотелецентре «Маяк». Как сообщает местный телеканал ТСВ, взрыв бы полностью вывел радиоцентр из строя.

«Сегодня в 2 ночи была вторая попытка провести диверсию на телерадиоцентре. Грузовой дрон с 2 килограммами пластида и 5-литровой емкостью с зажигательной смесью был нейтрализован», - говорится в сообщении СМИ. 

Как уточняется, с помощью беспилотника неизвестные пытались взорвать здание, где располагается охлаждающая система для трансформаторов. Подобный дрон может нести до 20 килограммов груза и преодолевать расстояние до 30 километров.

За последние несколько дней в Приднестровье произошло три теракта. В МВД республики отметили, что за нападением могут стоять спецслужбы Украины, которые стремятся втянуть регион в конфликт.

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