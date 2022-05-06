Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

ВСУ выпустили пять ракет из «Града» по городу. Поступила информация о повреждении жилых домостроений и объектов инфраструктуры.

© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook*

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в публикации.

Поступила информация о повреждении жилых домостроений и объектов инфраструктуры 56-й пожарно-спасательной части МЧС ДНР.

Ранее украинские войска выпустили по Донецку 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Кроме того, под артиллерийскими ударами ВСУ вчера оказался Петровский район Донецка.

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