Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
ВСУ выпустили пять ракет из «Града» по городу. Поступила информация о повреждении жилых домостроений и объектов инфраструктуры.
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook*
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в публикации.
Поступила информация о повреждении жилых домостроений и объектов инфраструктуры 56-й пожарно-спасательной части МЧС ДНР.
Ранее украинские войска выпустили по Донецку 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Кроме того, под артиллерийскими ударами ВСУ вчера оказался Петровский район Донецка.
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