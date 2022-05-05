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Выбитые окна и осколки снарядов: кадры последствий обстрела ВСУ в Донецке

19:52 05.05.2022
В результате атаки в Петровском районе погибла женщина.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под артиллерийскими ударами ВСУ сегодня оказался Петровский район Донецка. Погибла женщина. По жилому сектору выпустили несколько десятков снарядов.

Автостанция. Явно некогда людное место. Вокруг много магазинов, аптек. На стенах живого места нет, окна заколочены фанерой. Видно, сколько ударов ВСУ пришлось сюда за восемь лет.

Пустые улицы. Изрешеченные заборы. Большинство жителей отсюда уехали. Свежие попадания найти не так просто среди старых воронок. Передвигаться здесь без сопровождения опасно. Военные подскажут, куда бьют чаще, и как не попасть в прицел снайпера.

До позиций ВСУ примерно 2,5 километра. Это крайние дома Донецка, прифронтовые. Во дворе слышен только звон стекол. Люди убирают выбитые окна. Вот сюда сегодня упал снаряд ВСУ. Рядом шла женщина, погибла. Снаряд был артиллерийский. Говорят, 122 миллиметровый калибр.

Снаряд разорвался прямо под окнами жилого дома. В момент взрыва никого в квартирах не было. Страшно представить, что бы случилось, если бы люди не успели уехать.

Такие чистые дворы не часто в центре найдешь. Люди их украшали сами. Сейчас в них пусто. Жители стараются не покидать квартиры. Однако сегодня пришлось. Залатать побитые окна фанерой, чтобы как-то жить дальше.

Накануне в ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». В 20.05 был зафиксирован обстрел по направлению от населенного пункта Водяное. Информация о погибших, пострадавших и разрушениях не уточнялась.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Владислав Кустов, Николай Баранов

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