В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов»

Информация о погибших, пострадавших и разрушениях не уточняется.

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Украинские войска выпустили по Донецку 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщает представительство Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донецкой народной республике (ДНР).

Отмечается, что в 20.05 зафиксирован обстрел по направлению от населенного пункта Водяное в сторону Донецка.

«Выпущено 40 ракет из БМ-21 ”Град”», - говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Информация о погибших, пострадавших и разрушениях не уточняется.

Ранее телеканал «Звезда» публиковал кадры последствий обстрела украинскими боевиками нефтебазы в Макеевке из «Смерчей». В результате обстрела один человек погиб и 11 получили ранения.