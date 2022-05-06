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Груда металла: новые кадры с места смертельного ДТП в Москве с участием блогера Некоглая

Ян Брацкий
04:12 06.05.2022
Автомобиль, в котором находился блогер, оказался полностью разбит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Опубликованы новые кадры с места смертельного ДТП в центре Москвы, одним из участников которого стал блогер Некоглай. В настоящий момент движение на месте аварии ограничено. Несмотря на то, что Porsche блогера оказался полностью разбит, сам он существенно не пострадал.

Автомобиль второго участника ДТП полностью смят. По предварительной информации, которую ранее озвучил сам Некоглай, в машине находились два человека, которые, скорее всего, погибли.

Ранее были опубликованы кадры предполагаемого ДТП, снятые камерами наблюдения. На них видно, как одна иномарка на полной скорости вылетает на загруженный перекресток и таранит второй автомобиль.

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