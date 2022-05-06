© Фото: Nekoglai, Telegram

Блогер Некоглай показал кадры с места смертельного ДТП в центре Москвы, участником которого он оказался. На видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, виден белый Porsche стримера, многочисленные обломки и битое стекло на асфальте.

На обочине лежит тело. По словам блогера, погибшим может быть водитель или пассажир второй иномарки.

ДТП произошло на перекрестке. Как заверяет сам молодой человек, врезавшийся в него автомобилист ехал на высокой скорости и на красный сигнал светофора.