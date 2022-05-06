Опубликовано видео с предполагаемым моментом смертельного ДТП с блогером Некоглаем

На кадрах видно, как один из участников аварии на большой скорости врезается в автомобиль на перекрестке.

© Видео: Дептранс.Оперативно, Telegram © Фото: Дептранс.Оперативно, Telegram

Опубликованы записи с уличных камер видеонаблюдения, на которых запечатлен предполагаемый момент ДТП с участием блогера Некоглая в центре Москвы.

Камера снимает перекресток, на котором произошла авария. На кадрах видно, как одна иномарка на огромной скорости врезается в другой автомобиль.

Участников аварии отбросило на обочину. Позже блогер заявил в своем Telegram-канале, что он получил травмы, включая сотрясение мозга. Молодой человек показал кадры с места ДТП и предположил, что двое других его участников погибли.