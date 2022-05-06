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В Пентагоне рассказали о переподготовке военнослужащих ВСУ для работы с тяжелыми гаубицами

Ян Брацкий
23:45 06.05.2022
Ранее в США рассказали о возвращении на Украину первой группы военнослужащих ВСУ, прошедших переподготовку.
В Пентагоне рассказали о переподготовке военнослужащих ВСУ для работы с тяжелыми гаубицами
© Фото: David Mark, Pixabay
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Пентагон обучил более 220 украинских военнослужащих обращению с гаубицами М777 калибра 155-мм. Еще полторы сотни бойцов ВСУ проходят обучение. С таким заявлением выступил пресс-секретарь  оборонного ведомства Джон Кирби.

«На сегодняшний день более 220 украинских военнослужащих прошли обучение по M777, еще свыше 150 человек в настоящее время проходят подготовку по применению гаубиц», - заявил Кирби в ходе брифинга.

С его слов, еще 15 украинцев были обучены обращению с трехмерными радарами малой и средней дальности для использования в системах противовоздушной обороны. Еще 60 военнослужащих ВСУ прошли обучение по управлению бронетранспортерами М113. Ранее в Пентагоне сообщили о возвращении на Украину первой группы военнослужащих ВСУ, проходивших обучение по работе с новыми артиллерийскими системами и беспилотниками. Обучение проходило в немецком Графенвере.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Страны коллективного Запада открыто поддерживают Киев, снабжают его оружием и занимаются переподготовкой украинских военных. Подобную тактику осудили в Китае. Так, военный эксперт Сун Чжонпин заявил, что Соединенные Штаты Америки используют Украину для противостояния с Россией. По его словам, для США лучшим способом спровоцировать эскалацию конфликта на Украине - поставлять оружие Киеву.

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