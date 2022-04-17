В Китае заявили, что США намеренно затягивают конфликт на Украине

Военный эксперт из Китая отметил, что Вашингтон использует Киев как марионетку.

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Китайский военный эксперт Сун Чжонпин заявил, что Соединенные Штаты Америки используют Украину для противостояния с Россией. По его словам, для США лучшим способом спровоцировать эскалацию конфликта на Украине - поставлять оружие Киеву.

«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», - сказал эксперт в беседе с китайским изданием Global Times.

Специалист добавил, что Вашингтон использует Киев как марионетку. Эксперт подчекрнул, что накачка Украины вооружением «создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям».

Ранее в Китае заявили, что Соединенные Штаты во главе НАТО ведут в Европе агрессивную антироссийскую политику, которая никак не способствует решению конфликта на Украине.