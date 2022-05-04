Пентагон: на Украину вернулась первая группа военных, обученных работе с артиллерией и БПЛА

В данный момент идет подготовка новой группы в составе 50-60 человек, сообщил американский генерал.

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Первая группа военнослужащих ВСУ, обученных работе с новыми артиллерийскими системами и беспилотниками, вернулась на Украину. Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил американский генерал Джозеф Хилберт.

Обучение проходило в немецком Графенвере, в данный момент идет подготовка новой группы в составе 50-60 человек, уточнил он.

«Они понимают, как им (вооружением. - Прим.ред.) управлять и используют его настолько эффективно, насколько могут, в соответствии со своей собственной тактикой», - цитирует его агентство Bloomberg.

Всего, по словам Хилберта, военнослужащие США обучили порядка 24 тысяч украинских солдат из 17 разных батальонов и 11 бригад. Он отметил, что взаимодействие с Украиной в военной сфере началось с 2015 года.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о планах обучить украинских военнослужащих обращению с американскими гаубицами. Инструктаж будет проходить за пределами Украины, уточнил он.