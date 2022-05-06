МО РФ: украинские боевики по указанию кураторов из США и Британии оборудуют укрепрайоны на химпредприятиях

В военном ведомстве сообщили, что на предприятии «Азот» в Северодонецке националисты разместили тяжелое вооружение.

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В Минобороны России заявили, что украинские боевики по указанию кураторов из США и Великобритании оборудуют укрепрайоны на химических предприятиях, планируя провокации.

«Украинские боевики планируют провокации на объектах химпромышленности в районе Северодонецка, Лисичанска и Рубежного, где сконцентрированы более 30 предприятий», - отметил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, по его словам, на предприятии «Азот» в Северодонецке боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве «живого щита» удерживают более одной тысячи человек.

Накануне сообщалось, что ВСУ поставили технику и опорные пункты в больницах Харькова, Славянска, Одессе и Лисичанска. Ранее украинские националисты разместили на территории школ в Николаеве установки РСЗО, бронетехнику и автотранспорт с боеприпасами, при этом не проводя эвакуацию из близлежащих домов.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина