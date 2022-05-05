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ВСУ поставили технику и опорные пункты в больницах Харькова, Славянска, Одессы и Лисичанска

21:34 05.05.2022
Об этом в ходе брифинга сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-майор Михаил Мизинцев.
ВСУ поставили технику и опорные пункты в больницах Харькова, Славянска, Одессы и Лисичанска
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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ВСУ поставили технику и опорные пункты в больницах Харькова, Славянска, Одессе и Лисичанска. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове на территории городской клинической больницы № 8 размещены артиллерийские установки и оборудован склад боеприпасов. В Славянске на территории железнодорожной больницы размещена тяжелая военная техника, в здании оборудован опорный пункт», - отметил Мизинцев.

Бронетехнику, РСЗО, командный пункт ВСУ оборудован в Одессе в здании областной клинической больницы и на прилегающей территории. В детской больнице в Лисичанске боевиками также был размещен опорный пункт.

Несколькими днями ранее украинские националисты разместили на территории школ в Николаеве установки РСЗО, бронетехнику и автотранспорт с боеприпасами, при этом не проводя эвакуацию из близлежащих домов. По словам Михаила Мизинцева, националисты используют объекты гражданской инфраструктуры в военных целях, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом».

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина

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