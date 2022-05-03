МО РФ: украинские националисты разместили РСЗО и бронетехнику на территории школ в Николаеве

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Украинские националисты разместили на территории школ в Николаеве установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), бронетехнику и автотранспорт с боеприпасами, при этом не проводя эвакуацию из близлежащих домов. Об этом на брифинге сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев.

По его словам, штаб по гумреагированию продолжает тщательно фиксировать вопиющие факты использования националистами объектов гражданской инфраструктуры в военных целях, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом».

«В Николаеве на территории школ №6 и №7 размещены установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась», - рассказал Мизинцев.

Кроме того, в Райгородке Краматроского района на верхних этажах многоэтажек неонацисты оборудовали огневые точки, в подвалах - склады боеприпасов, а мирных жителей насильно удерживают в квартирах, отметил он.

Мизинцев подчеркнул, что остается непонятным тот факт, что на многочисленные военные преступления киевского режима в отношении как жителей Донецкой и Луганской народных республик, так и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях, не обращают никакого внимания западные страны.

«"Цивилизованный запад", применяя политику двойных стандартов, совершенно не заинтересован в проведении беспристрастного расследования и поиске виновных и зачастую просто закрывает глаза на многочисленные нарушения украинской стороной международных конвенций, либо бездоказательно перекладывает вину на Российскую Федерацию», - сказал он.

На брифинге Мизинцев также рассказал, что в Харькове боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть. Задержанных задерживают и увозят в неизвестном направлении, уточнил он.