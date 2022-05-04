МО РФ: ВС России 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор для эвакуации граждан с «Азовстали»

В эти дни в специально выделенное время в одностороннем порядке будут прекращены любые боевые действия, чтобы обеспечить вывод мирных жителей.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе вечернего брифинга сообщил о том, что ВС РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации граждан с «Азовстали».

«В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные Силы России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц», - отметил представитель Минобороны России.

По словам Мизинцева, в это время ВС РФ и формирования ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние, далее обеспечивается вывод мирных граждан.

Ранее сообщалось, что 30 апреля с территории рядом с предприятием «Азовсталь» в Мариуполе вышли две группы мирных жителей. В МО РФ отметили, что первая группа численностью 25 человек покинули дома днем, вторая - 21 человек - вышли ночью, воспользовавшись режимом тишины.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина