МО РФ: ВС России 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор для эвакуации граждан с «Азовстали»
Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе вечернего брифинга сообщил о том, что ВС РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации граждан с «Азовстали».
«В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные Силы России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц», - отметил представитель Минобороны России.
По словам Мизинцева, в это время ВС РФ и формирования ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние, далее обеспечивается вывод мирных граждан.
Ранее сообщалось, что 30 апреля с территории рядом с предприятием «Азовсталь» в Мариуполе вышли две группы мирных жителей. В МО РФ отметили, что первая группа численностью 25 человек покинули дома днем, вторая - 21 человек - вышли ночью, воспользовавшись режимом тишины.
Материал подготовила: Виктория Ивашечкина