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Утопить врага в разрывах: кадры работы расчетов 152-мм САУ «Мста-С» в ходе спецоперации

11:26 06.05.2022
В Минобороны России уточнили, что огонь артиллеристов мешает противнику перегруппировываться. Также расчеты уничтожают вражеские колонны снабжения и огневые позиции артиллерии и бронетехники неприятеля. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры работы расчетов 152-мм самоходных артустановок «Мста-С» в ходе специальной военной операции на Украине. 

«Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции выполняют огневые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы противника», - говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве РФ, расчеты САУ «Мста-С» ведут огонь с закрытых позиций по разведанным целям. Эти цели находятся на позициях украинских националистических батальонов и подразделений ВСУ. 

В Минобороны России уточнили, что огонь артиллеристов мешает противнику перегруппировываться. Также расчеты уничтожают вражеские колонны снабжения и огневые позиции артиллерии и бронетехники неприятеля. 

Кроме этого, расчеты «Мста-С» могут похвастаться успешной контрбатарейной борьбой, в ходе которой уничтожается украинская артиллерия. 

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российским артиллеристам удалось поразить еще 41 единицу военной техники ВСУ и уничтожить до 280 украинских националистов

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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