Утопить врага в разрывах: кадры работы расчетов 152-мм САУ «Мста-С» в ходе спецоперации

В Минобороны России уточнили, что огонь артиллеристов мешает противнику перегруппировываться. Также расчеты уничтожают вражеские колонны снабжения и огневые позиции артиллерии и бронетехники неприятеля.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры работы расчетов 152-мм самоходных артустановок «Мста-С» в ходе специальной военной операции на Украине.

«Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции выполняют огневые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы противника», - говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве РФ, расчеты САУ «Мста-С» ведут огонь с закрытых позиций по разведанным целям. Эти цели находятся на позициях украинских националистических батальонов и подразделений ВСУ.

В Минобороны России уточнили, что огонь артиллеристов мешает противнику перегруппировываться. Также расчеты уничтожают вражеские колонны снабжения и огневые позиции артиллерии и бронетехники неприятеля.

Кроме этого, расчеты «Мста-С» могут похвастаться успешной контрбатарейной борьбой, в ходе которой уничтожается украинская артиллерия.

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российским артиллеристам удалось поразить еще 41 единицу военной техники ВСУ и уничтожить до 280 украинских националистов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов