Рейд, разведка, корректировка артиллерии: кадры работы бойцов ВДВ в ходе спецоперации
Сообщается, что десантники совершили марш в ходе рейдовых действий. Проведя разведку, они обнаружили замаскированные позиции ВСУ, включая позиции бронетехники и артиллерии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
В Минобороны России опубликовали кадры работы разведывательно-штурмовых групп ВДВ в ходе спецоперации на Украине.
Сообщается, что десантники совершили марш в ходе рейдовых действий. Проведя разведку, они обнаружили замаскированные позиции ВСУ, включая позиции бронетехники и артиллерии.
Десантники провели корректировку артиллерийского огня по замаскированным целям неприятеля.
Ранее «Звезда» показывала кадры работы экипажей танков Т-72Б3 по позициям украинских боевиков в ходе специальной военной операции.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов