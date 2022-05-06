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В окружении Чубайса опровергли сообщения о его зарубежной недвижимости

Анна Касаткина
17:35 06.05.2022
Представитель политика заявил, что Чубайс не бывал в Италии в последнее время.
В окружении Чубайса опровергли сообщения о его зарубежной недвижимости
© Фото: Vladimir Khodakov, RussianLook, globallookpress
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Бывший спецпредставитель президента РФ и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс в последнее время не был в Италии, недвижимости у него там нет, он посещал только Турцию и Израиль. Об этом сообщил ТАСС представитель политика.

«Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира», - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что недавно Чубайс был в Турции, затем посетил Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов.

Он также добавил, что политик не ведет никакой медийной деятельности и не создавал Telegram-каналов и любых других СМИ, комментируя появление в мессенджере канала якобы созданного командой Чубайса.

Ранее Чубайса вместе с супругой заметили в аэропорту в Израиле. ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса сообщал, что до этого он находился в Италии и прилетел оттуда в Тель-Авив на частном самолете. В разговоре со «Звездой» журналист Юрий Пронько предположил, что в Израиль политика привели интересы, связанные с «большой политикой».

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