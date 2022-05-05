Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля

Ранее сообщалось, что бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития находится в Италии.

© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Фотографии Анатолия Чубайса с супругой Авдотьей Смирновой в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве появились сразу в нескольких Telegram-каналах.

Отмечается, что бывший глава «Роснано» мог прилететь в Израиль ночным рейсом из Италии. Представители Чубайса пока никак не прокомментировали эти сообщения.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса сообщил, что бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития находится в Италии. Отмечалось, что Чубайс вылетел из страны на частном самолете. Какое-то время государственный деятель находился в Турции.

О том, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из России, стало известно 23 марта.