Эксперт назвал предполагаемую цель визита Чубайса в Израиль

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Визит в Израиль экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента РФ по международным отношениям Анатолия Чубайса, вероятно, связан с какой-то ранее незапланированной встречей. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» выразил экономист и обозреватель Юрий Пронько.

Собеседник объяснил, что у Чубайса с большой вероятностью есть финансовые активы на Западе, и его пребывание в Италии связано именно с этим, однако посещение Израиля преследует другие цели.

«По разным источникам, у Анатолия Чубайса есть существенный активы на Западе, и они не только в денежном эквиваленте, но и в имущественном. Неспроста после Турции он оказался в Италии, по всей видимости, можно утверждать, что у него там есть недвижимость. Что касается Израиля, то это, скорее всего, оперативная поездка... Могу допустить, что это незапланированная ранее встреча с кем-то», - отметил Пронько.

Собеседник считает, что поездка в Израиль может означать, что у Чубайса есть какие-то интересы, связанные с «очень большой политикой».

Ранее в Сети появились фотографии Чубайса и его супруги в аэропорту Израиля. Вероятно, экс-глава Роснано прибыл в страну ночным рейсом из Италии.

Чубайс до марта этого года занимал должность спецпредставителя президента РФ по международным отношениям. В конце марта стало известно, что он уволился и уехал из России.